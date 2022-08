Daniel Kaluuya, Keke Palmer ja Brandon Perea joutuvat tunnistamattoman lentävän esineen terrorisoimiksi Jordan Peelen jännärissä Nope.

Elokuvat

Nope, Yhdysvallat 2022. Ohjaus ja käsikirjoitus: Jordan Peele. Pääosissa: Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott, Brandon Perea. – Plaza & Star, Oulu.

Käsikirjoittaja-ohjaaja Jordan Peelen kaksi ensimmäistä teosta, Get Out (2017) ja Us (2019), virkistivät modernia kauhuelokuvaa rohkeilla kerronnallisilla ratkaisuilla. Ennen kolmatta ohjaustyötään Peele loi myös oman uuden tulkintansa Rod Serlingin legendaarisesta tieteissarjasta The Twilight Zone (2019–20).