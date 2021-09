Vaikka MS-tauti on vienyt Petri Poikolaisen näyttelijän työstä sairauseläkkeelle, hän on silti päässyt toteuttamaan unelmansa pääosasta pitkässä elokuvassa.

Itseoppinut elokuvaohjaaja Teemu Nikki on tullut tunnetuksi persoonallisista elokuvistaan, mutta Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia -uutuus on aivan omanlaisensa teos myös Nikin itsensä mittapuulla.

Elokuvan päähenkilö Jaakko on sokea ja istuu pyörätuolissa, ja pääosaa näyttelevä entinen ammattinäyttelijä Petri Poikolainen on tosielämässä ihan vastaavassa tilanteessa. Eli vaikka tarina itsessään onkin fiktiota, päähenkilön tila on totta.