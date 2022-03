Balettiopettaja (Elina Korhonen) ohjaa Billyä (Aslak Kipinä) baletin saloihin. Taustalla opetustuokion etenemistä seuraa balettityttöjen joukko (näkyvissä Liinu Leppänen ja Elle Kesti). Kuva: Kati Leinonen

Oulun teatterin Billy Elliot -musikaalia on jouduttu valmistelemaan koronan tuoman epävarmuuden keskellä, mutta pandemian hellittäessä produktiossa on nyt päästy loppuun myytyyn ensi-iltaan saakka. Tuotanto on Oulun teatterin mittakaavassa suuri, ja käsiohjelmastakin löytyy noin 150 musikaalin toteutukseen liittyvää nimeä.

Musikaalin tekeminen teatterin lavalle ei monimuotoisuudessaan ole koskaan helppoa, mutta Billy Elliot on poikkeuksellisen haastava, sillä keskeisistä rooleista vastaavat lapsiesiintyjät.