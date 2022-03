Perämeren pienestä rantakylästä lähdetään evakkoon ihan niin kuin Ukrainasta miljoonista kodeista. Onni-seniorikeskukseen pelastetaan muiden joukossa myös Ukko (Timo Reinikka), joka suojautuu foliolämpöpeittoon ja kissa-allergian takia myös kaasunaamariin. Kuva: Kati Leinonen

Kahdesti vuoden parhaasta näytelmästä palkitun Pipsa Longan näytelmistä on vihdoin tehty ensimmäinen näyttämöversio Pohjois-Suomessa. Vierailija Tuomas Rinta-Panttilan ohjaaman Lauluja harmaan meren laidalta -näytelmän myötä pohjoisen yleisö pääsee tutustumaan näytelmäkirjailijan yhtä aikaa runolliseen ja syvästi luontoaktivistiseen tuotantoon.

Näytelmässä on varhainen kevät. Silloin pohjoisessa on totuttu jännittämään rajuja jokitulvia. Longan tekstissä meri on alkanut nousta. Pieni kylä meren rannalla julistetaan asumiskelvottomaksi alueeksi ja asukkaat häädetään evakkoon.