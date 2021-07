Maailman ympäri 80 päivässä esitetään näyttelijöiden ja eläinhahmoisten nukkien voimin. Intialaisen Prinsessa A:n nukettaja on Anna-Leena Järvi ja Passepartout'n Markus Kaarto. Eero Ojalan nukkehahmo Mr. Phileas Fogg on oikealla näkyvä hirvi.

Kuva: Noora Lukkarila