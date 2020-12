Jouko Heikuralta on aiemmin ilmestynyt romaanit Mustien vuorten varjossa (2011), Joki kaupungin alla (2013) ja Asemapaikka New York (2015). Kuva: Pertti Nisonen

Timothy on lontoolainen asianajaja. Hänen äitinsä on Kemissä syntynyt Marja, joka on lapsena tullut suomalaisten vanhempiensa mukana Englantiin ja siellä Mary-nimen omaksunut.

Lontoon monikulttuurisuus näkyy kaikessa. Institutionaalinen rasismi kulkee romaanin sivuteemana. Musta juristi Timothy saa sen työssään kokea. Ja elämässään, myös etsiessään kadonneeksi väitettyä isäänsä.