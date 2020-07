Elokuvassa Näkemiin professori Johnny Depp nähdään kuolemansairaana akateemikkona, joka päättää panna elämänsä hyrskyn myrskyn.

Hollywoodin valovoimaisimpiin supertähtiin lukeutuva Johnny Depp on ollut viime aikoina säännöllisesti median otsikoissa. Milloin häntä on oltu tiputtamassa pois viinaan menevän merirosvokapteeni Jack Sparrow’n roolista huippusuositussa Pirates of the Caribbean -sarjassa, milloin hänen väitetään pahoinpidelleen ex-vaimoaan, elokuvatähti Amber Heardiä tai tarjonneen tyttärelleen Lily-Rose Deppille marihuanaa tämän ollessa 13-vuotias, isällisen turvallisessa valvonnassa.

Wayne Robertsin (Katie Says Goodbye) ohjaamassa ja käsikirjoittamassa mustassa komediassa Näkemiin professori Depp esittää elokuvan nimikkohahmoa. Richard-niminen professori (Depp) saa kuulla olevansa kuolemansairas. Kukaan ei varmasti ylläty siitä, että uutisen kuultuaan professori panee jäljellä olevan elämänsä kunnolla ranttaliksi.