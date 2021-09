Zoey (Taylor Russell) ja Ben (Logan Miller) tajuavat joutuneensa taas uuteen pakohuonepeliin. Kuva: David Bloomer

Pakohuonepelien suuresta suosiosta kertoo se, että muutaman vuoden sisään on tehty lukuisia pakohuoneiden inspiroimia jännitys- ja kauhuelokuvia. Niistä ainakin kolme on nimetty yksiselitteisesti Escape Roomiksi.

Escape Room: No Way Out on jatko-osa Adam Robitelin ohjaamalle Escape Roomille vuodelta 2019. Robitel on istunut ohjaajan pallilla tälläkin kertaa.