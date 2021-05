Suo, kuokka ja Hollywood -teos kertoo, miten stand up -koomikko Ismo Leikola ja hänen vaimonsa ja kirjoituspartnerinsa Angelika lähtevät rakentamaan uraa Los Angelesiin. Kuva: Silvia Pross

Maailman hauskimmaksi mieheksi Amerikassa nimetty Ismo Leikola, kuulu suomalainen stand up -koomikko, on jo viidessä vuodessa niin asettunut aloilleen valtameren takana, että hän on pystynyt – työnsä ja koronan ohessa – kirjoittamaan hervottoman hauskan kirjan sekä itsestään, Amerikasta että kokemuksistaan Lännen mailla.

Lisäksi kirjassa on oikein oivallisia ohjeita Amerikkaan aikoville suomalaisille, sekä turisteille että pysyvää asumista havitteleville, sellaisia neuvoja, etteivät heti tule huijatuiksi, jolloin edessä voisi olla paluu maitojunalla Suomeen.