Ronja Hanhioja: Nainen, 2019.

Lauri Arolan (s. 1952) ja Ronja Hanhiojan (s. 1993) näyttely tuo yhteen kaksi taiteilijasukupolvea. Arola on pitkän uran tehnyt kokenut taidemaalari, Hanhioja taas tänä vuonna kuvataiteilijaksi valmistunut. He ovat myös isä ja tytär, joten sukupolvisidos on aivan konkreettinenkin.

Lauri Arolan teoskokonaisuudessa on mukana niitä Kalevala- ja Tuonenlanjoki-teemaisia maalauksia, joita kesäkuussa nähtiin taiteilijan ARTtilan-näyttelyssä. Nyt mukana on lisäksi henkilökohtaisemmista lähtökohdista ammentavia töitä, myös useita, joista voi tunnistaa taiteilijan omakuvan.