Harperin (Jessie Buckley) hermolepo osoittautuu raastavaksi.

Kun nykykauhuelokuvan nimi on Men, ei ole vaikea arvata mistä siinä on kysymys. Elämmehän vaihetta, jolloin maamme päälehdenkin mukaan miesviha voi tuoda naisen elämään paljon iloa. Yleinen miesten demonisointi länsimaissa sai kunnolla tuulta purjeisiinsa metoo-liikkeen puhureissa. Edelleen media säännöllisesti julistaa patriarkaatin kauheutta länsimaissa, joissa miehistä on tullut monessa altavastaajia.

Kenties erikoista on, että samaista teemaa katsojan päähän takova Men on lähtöisin hyviä scifiteoksia (Ex Machina, Annihilation, tv-sarja Devs) tehneen Alex Garlandin käsistä.