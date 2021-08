Kun hulvattomien Guardians of the Galaxy -elokuvien ohjaaja-käsikirjoittaja James Gunn sai hetkeksi kenkää Marvelilta, hänelle tarjoutui mahdollisuus työskennellä kilpailijan leirissä. Gunnin ohjaama ja käsikirjoittama toimintakomedia The Suicide Squad: Suicide Mission nimittäin jatkaa DC Comicsin sarjakuvista tutun antisankarijoukon taivalta valkokankaalla.

David Ayerin viiden vuoden takaisen Suicide Squadin tarinaa uutuus ei tosin suoraan jatka, sillä tällä kertaa keskiössä on pitkälti aivan uusi joukkio. Toki muutamia tuttujakin hahmoja on mukaan kelpuutettu.