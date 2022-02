Emma Kilpimaa (vas.) ja Leea Klemola ovat dynaaminen pääparivaljakko, joiden komediallinen rytmitaju on pettämätön. Kuva: Maiju Pohjanheimo

On suuri harmi, ettei Niklas Lindgrenin ohjaama Huonot naiset saanut ensi-iltaansa viime vuoden joulukuussa. Vuodenvaihde on tyypillisesti elokuvien sesonkiaikaa, ja tämä tuoreiden tekijöiden komedia ansaitsisi kaikki katsojasilmäparit. Kaikessa klassisuudessaan se on virkistävä poikkeus kotimaisessa komediakentässä.

Huonot naiset on musta kuokkavieraskomedia. Uinuvassa lappilaisessa kylässä seurakuntataloa emännöivä Johanna (Leea Klemola) pitää kunnia-asianaan, että kaikki on päällisin puolin kunnossa – niin järjestämissään juhlissa kuin hänen elämässäänkin.