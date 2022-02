Cate Blanchett ja Bradley Cooper psykologisessa jännärissä Nightmare Alley.

Elokuvat

Nightmare Alley, Yhdysvallat 2021. Ohjaus: Guillermo del Toro. Käsikirjoitus: Guillermo del Toro ja Kim Morgan pohjautuen William Lindsay Greshamin romaaniin. Pääosissa: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, David Strathairn. Kesto: 2 h 31 min. – Plaza & Star, Oulu.

Hirviöihin ja luonnonoikkuihin erikoistunut meksikolaissyntyinen elokuvaohjaaja Guillermo del Toro (Hellboy 1–2, Pan’s Labyrinth) on ollut viime aikoina kallellaan enemmän film noir -henkisten tarinoiden suuntaan. Oscar-voittaja The Shape of Water (2017) oli kylmän sodan aikaan sijoittuva rakkaustarina, jossa yksinäinen nainen rakastui yli-inhimilliseen vesihumanoidiin.