Elokuvat

Kotimaisella elokuvalla on menossa laadullisesti hyvä syksy. Mikko Myllylahden Metsurin tarina oli vahva avaus, Aino Sunin Sydänpeto suvereenisti kansainvälistä tasoa. Ja nyt tulee J-P Valkeapään Hetki lyö. Sen kohdalla voi sanoa: pois alta risut ja männynkävyt!

Valkeapään debyytti Muukalainen esitteli omaleimaisen ohjaajan, joka todella panostaa kuvan ja äänen yhteispeliin pelkän käsikirjoituksen taltioinnin sijaan. He ovat paenneet oli sadunomaisiakin piirteitä saavuttava nuorisokuvaus. Kehuttu Koirat eivät käytä housuja pääsi Britannian-levityksensä ansiosta kansainvälisen läpimurron kynnykselle, tyssäten koronapandemiaan.

Jos Koirat eivät käytä housuja aiheutti nieleskelyä sadomasokismillaan, on Hetki lyö vieläkin päräyttävämpi tapaus. Se tapahtuu Espanjan Aurinkorannikolla, joka ei ole pelkkä lämmin paratiisi, kuten taannoinen MOT-ohjelmakin kertoi. Alueelle on pesitytynyt paljon kansainvälistä rikollisuutta, myös suomalaista.

Hetki lyö ei kuitenkaan esittele Katiska-vyyhden tapaisia oman elämänsä glamourilla pröystäileviä konnia. Nyt ollaan pohjalla. Marjaleena, Miss Suomen toinen perintöprinsessa vuosikymmenten takaa (Outi Mäenpää) pyörittää Fuengirolassa Bar Kaunotar -nimistä läävää poikansa Vilin (Johannes Holopainen) ja vanhan kamun Mikon (Ilkka Heiskanen) kanssa.

Tosin ”pyörittää” on vahva ilmaus, sillä kaikki kolme ovat rähmäisiä rappioalkoholisteja, jotka aloittavat pämppäämisen heti aamupalalla. Kun Marjaleenan vuosikymmenten jälkeen vankilasta vapautunut ex-mies lähettää kätyrinsä häätämään peikot pesästään, on näillä vaihtoehdot vähissä. Mutta hätä, tai Mikko, keinot keksii, ja kohta käynnissä on kaikkien aikojen kidnappausoperaatio.

Aivan tämänkaltaista kotimaista elokuvaa en muista nähneeni. Muutenkaan ei joka päivä vastaan tule teosta, josta ei kykene arvaamaan, mitä seuraavaksi tapahtuu. Tarina kimpoilee kuin harhalaukaus pimeässä.

Myös tyylilajiltaan Hetki lyö on ainutlaatuinen. Oman elämänsä raunioissa rypevät henkilöt tuottavat irvokasta mustaa huumoria, joka sekoittuu tiivistunnelmaiseen jännitykseen, jopa kauhuun. Koko ajan ollaan kuin veitsenterällä.

Välillä miettii, voiko näin heikossa hapessa oleville tyypeille nauraa. Saa nähdä, älähdetäänkö siitä, että elokuvan transhahmo (hillitön Pääru Oja) ei saa yhtään hellempää käsittelyä.

Ilkka Heiskanen on elämänsä vedossa luhistuneena hahmona, joka painaa eteenpäin vaikka tankki on tyhjä. Eikä taida löytyä naisnäyttelijää, joka olisi valmis heittämään ulkonäkönsä ja arvokkuutensa roskakoriin yhtä antaumuksella kuin Outi Mäenpää, jos rooli sitä vaatii.

Vaikka ollaan Aurinkorannikolla, suurin osa kohtauksista tapahtuu heikosti valaistuissa ja ahtaissa tiloissa, toisin sanoen henkilöiden sielunmaisemassa. Hetki lyö tarjoaa ruman ja kipeän kuvan ihmisestä, sen nauru on mustaa. Silti teot lopulta näyttävät, kenessä on vielä jotain sisällään ja kuka on lopullisesti hukassa.

Moitteen sijaa löytyy siitä, että etenkin alkupuolella täytyy jatkuvasti turvautua ruotsinkieliseen tekstitykseen saadakseen selvää mitä sanotaan. Tämä on kotimaisten elokuvien tyyppivika, joten ehkä ne tarvitsisivat myös suomenkieliset tekstit.