Tiloissa – In Raüme. Nicole Ahlandin, Verena Freychmidtin ja Lasse-Marc Riekin yhteisnäyttely Kajaanin taidemuseossa, Linnankatu 14, 28.8. saakka.

Nicole Ahland: Space #7, 2013, kromogeeninen värivedos. Kuva: Leena Kangas

Kajaanin taidemuseon kesän näyttelyssä kolmen saksalaisen nykytaiteilijan teokset käyvät dialogia tilan kanssa. Näyttelyn taiteilijoille Nicole Ahlandille, Verena Frey­schmidtille ja Lasse-Marc Riekille kyseessä on ensimmäinen yhteinen näyttely. Yhteen heidät on tähän näyttelyyn saattanut taidemuseon intendentti Sanna Ojanne, joka on tutustunut heistä jokaiseen viime vuosikymmenten aikana taiteilijaresidenssien kautta.