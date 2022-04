Muissa universumeissa piipahtaessaan Evelyn (Michelle Yeoh) oppii myös kung fun salat. Kuva: David Bornfriend

Kun amerikkalaiset elokuvaohjaajat ja käsikirjoittajat Daniel Kwan ja Daniel Scheinert työskentelevät yhdessä, he käyttävät itsestään kollektiivista Daniels-nimeä.

Musiikkivideoiden parista aloittaneen parivaljakon ensimmäinen yhteinen pitkä elokuva oli omituinen Robinson Crusoe -muunnelma Swiss Army Man vuodelta 2016. Nyt ensi-iltansa saava toinen elokuva Everything Everywhere All at Once on sekin varsin erikoinen ilmestys.