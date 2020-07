Myymälävarkauksista tuomittu Gemma majailee vankilasta vapautumisensa jälkeen parkkihallissa. Kuva: copyright Flicker Productions 2019

Elämää vankilan jälkeen

★★★ Kun vankilatuomio on ohi, seuraa hetken euforia vapaudesta. Se vaihtuu kuitenkin nopeasti ankeaan ja ahdistavaan todellisuuteen, jossa ei olekaan enää tuttua rytmiä eikä sen luomaa turvaa. Sopeutuuko entinen vanki elämään vankilan muurien ulkopuolella? Sitä pohtii kolmiosainen brittidokumentti, joka seuraa kahdeksaa vankilasta vapautuvaa.

32 vuoden vankilatuomion murhasta kärsinyt Chris nauttii aluksi vapaasta ulkoilusta. Menneisyys hyväksikäyttöineen puskee pian pintaan, ja elämä vapaudessa alkaa vaikuttaa toisenlaiselta kuin hän kuvitteli.

Gemma hakeutui turvaan parkkihalliin

Ohjelmassa kuullaan myös omaisten mietteitä. Äidin epätoivo tulee koskettavalla tavalla esiin vankilakierteessä olevan Rhysin tapauksessa: miten korjata menetetty luottamus?

Yksi riipaisevimmista kohtaloista on Gemmalla, nuorella äidillä, joka joutui vankilaan myymälävarkauksista. Lapset on otettu huostaan, sillä hänellä on huumeriippuvuus ja mielenterveysongelmia. Kameraa seuraa häntä ankeaan parkkihalliin, jossa hän majailee. Sinne hän on paennut väkivaltaista miestään.

Selvin päin hän ei todellisuutta kestä. Olisi haettava apua, mutta siihen hän on liian sekaisin. Gemman mielestä vankila on paras paikka hänenlaisilleen: siellä on turva, katto pään päällä ja siellä saa säännöllisesti myös ruokaa. Kuvio on masentava mutta siinä kiteytyy yhteiskunnallinen epäkohta: kun turvaverkkoja ei ole tarpeeksi, yli puolet palaa vankilaan vuoden sisällä takaisin Britanniassa.

