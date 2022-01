Riikka Soininen: Blue roses, 2022.

Kuvat

Fiftysomething. Riikka Soinisen näyttely Galleria Harmajassa Oulussa, Pikisaarentie 17, 30.1. saakka.

Oululaisen Riikka Soinisen (s. 1968) maalauksissa on paljon valkoista. Se on kuin pumpulia tai lunta, joka kevyesti kätkee alleen aina osan näkymästä. Maalausten maailma on pehmeä, pehmennetty. Valkoisen rinnalla musta ja muutamat heleät värit muodostavat sointuvia yhdistelmiä.