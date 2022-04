Kanakani ystävineen haluaa löytää aarteen ennen elokuvan pahista, Arvid-setää.

Elokuvat

Kanakani ja tuomion hamsteri (Chickenhare and the Hamster of Darkness), Belgia/Ranska 2022. Ohjaus: Ben Stassen, Benjamin Mousquet. Käsikirjoitus: David Collard. Suomenkielisissä pääosissa: Elias Kaskinen, Eeva Markkinen, Ville Myllyrinne, Taisto Oksanen, Vesa Hämes. – Plaza & Star, Oulu.

On hassu sattuma, että vain kuukausi sitten tapasimme ranskalaisanimaatio Ellin seikkailuissa prinssin, joka taiotaan kiskanaksi – siis olennoksi, joka on yhdistelmä kissaa ja kanaa. Syytin kirjoittajia laiskuudesta, sillä prinssin hullunkurisesta hahmosta tai sen ominaisuuksista ei otettu irti sen kummempaa.