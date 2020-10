Esa Holappa pitää Nimbyn tavasta käsitellä vakavia asioita huumorilla sävyttäen. – Yllättävä ja puhutteleva elokuva, hän toteaa. Kuva: Anssi Juntto

Entinen uusnatsi ja Suomen vastarintaliikkeen perustaja Esa Holappa luonnehtii suvaitsemattomuutta monelta kantilta tarkastelevan mustan komedian Nimbyn (Plaza & Star) kuvaa uusnatseista ainakin retoriikan puolesta varsin ajankohtaiseksi. Samoja teemoja ovat tuoneet esille useammatkin äärioikeistolaiset ryhmät propagandassaan.

– Tässä on otettu vaikutteita Rajat kiinni -liikkeestä ja ehkä jotain vivahdetta on myös Soldiers of Odinista, nykyään töitä ääriajattelun purkamiseksi paiskiva Holappa toteaa.