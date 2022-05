Karismaattinen brittitähti Benedict Cumberbatch palaa nimikkorooliinsa Doctor Strangen jatko-osassa.

Elokuvat

Doctor Strange in The Multiverse of Madness, Yhdysvallat 2022. Ohjaus: Sam Raimi. Käsikirjoitus: Michael Waldron. Pääosissa: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Rachel McAdams. – Plaza & Star, Oulu.

Marvel Cinematic Universe (MCU) saavutti melkoisen vuorenhuipun Avengers: Endgamen saapuessa ensi-iltaan huhtikuussa 2019. Kun Marvelin mahtavin sankarijoukko viimein hajosi tuon päätösosan myötä, MCU:ta luotsaava Kevin Feige oli melkoisen haasteen edessä: mitä seuraavaksi ja miten ihmeessä ylitämme sen, mikä on jo nähty?