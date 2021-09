James Bond (Daniel Craig) on jälleen vaaran vyöhykkeellä elokuvassa 007 No Time To Die.

Tähän on tultu. Reilut 1,5 vuotta ensi-illastaan myöhästynyt ja useaan kertaan pandemian vuoksi lykätty 25. James Bond -elokuva, 007 No Time To Die, on vihdoin täällä. Tuskinpa mihinkään aiempaan Bond-seikkailuun on sälytetty yhtä kovia odotuksia.

53-vuotiaan Daniel Craigin tähdittämä viides ja viimeinen Bond-seikkailu näkee Casino Royalen (2005) itsekeskeisen sinkkuagentin kasvavan vihdoin aikuiseksi.