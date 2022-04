Tytär ja äiti, Charlotte Gainsbourg (vas.) ja Jane Birkin, jakavat taiteilijuuden.

Charlotte Gainsbourgilla on kunnianhimoinen tavoite: tehdä dokumenttielokuva äidistään Jane Birkinistä, katsoa hänet kameran linssin läpi tavalla, jolla ei ole ennen äitiään katsonut. Tässä hän sekä onnistuu että kompastuu.

Jane Birkinin, 75, ura alkoi 1960-luvulla Serge Gainsbourgin kanssa tehdystä duetosta Je t’aime… moi non plus, ja hän tekee edelleen uraa sekä näyttelijänä että laulajana. Tytär Charlotte Gainsbourg on niin ikään tunnettu näyttelijä.