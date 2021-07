Black Widow on ennen kaikkea kahden voimanaisen, Natasha Romanoffin (Scarlett Johansson) ja hänen Yelena-siskonsa (Florence Pugh) suurta juhlaa. Kuva: Marvel Studios

Marvel-elokuvien Black Widow alias Natasha Romanoff on aina ollut hieman miesten varjoon jäänyt supersankari. Ainakin jos hahmoa näyttelevää Scarlett Johanssonia on kuunteleminen. Nyt Black Widow on vihdoin saanut ikioman valkokangasseikkailunsa – sarjaa luotsaava ylijehu Kevin Feige piti vihdoin sanansa Johanssonille – ja mikä vaikuttava sooloseikkailu tämä onkaan.

Elokuva alkaa takautumalla, joka voisi olla kuin suoraan peräisin The Americans -sarjasta. Yhdysvalloissa vakoojina toiminut venäläispariskunta, Alexei ja Melina (David Harbour ja Rachel Weisz), joutuu äkisti jättämään kotinsa ja ottamaan mukaansa kaksi tytärtään, Natashan (Ever Anderson) ja Yelenan (Violet McGraw).