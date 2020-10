Äiti (Gillian Jacobs) ja poika (Azhy Robertson) joutuvat vaaraan kauhujännärissä Come Play. Kuva: Jasper Savage / Amblin Partners / Focus Features

Come Play perustuu ohjaaja-käsikirjoittaja Jacob Chasen vuonna 2017 valmistuneeseen viisiminuuttiseen lyhytelokuvaan nimeltä Larry. Perusasetelma tuo hakematta mieleen kauhuversion Steven Spielberg -klassikosta E.T. – The Extra-Terrestrial (1982).

Tarina kertoo syrjäytyneestä pikkupojasta Oliver Suttonista (Azhy Robertson), jolla ei ole ystäviä.