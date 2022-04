Idan (Rakel Lenora Fløttum) kesä menee vinksin vonksin.

The Innocents (De uskyldige), Norja/Tanska/Ruotsi/Suomi/Ranska/Britannia 2021. Ohjaus: Eskil Vogt. Pääosissa: Rakel Lenora Fløttum, Alva Brynsmo Ramstad. – Plaza & Star, Oulu.

Käsikirjoittaja Eskil Vogt ja ohjaaja Joachim Trier nauttivat parhaillaan suitsutusta ihmissuhdekomediastaan Worst Person in the World. Vogtin oma ohjaustyö The Innocents muistuttaa kuitenkin hänen aiempaa Trier -yhteistyötään Thelmaa. Molemmat ovat arkisissa ympäristöissä tapahtuvia yliluonnollisia kauhuelokuvia.