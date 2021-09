Oulu

Naiseus minussa -teoksen esiintyjillä, tanssija Hilja Tapiolla ja Helena Ranta-Saarelalla, on ikäeroa 50 vuotta. Nuoren ja varttuneemman naisen välillä on aistittavissa herkkää väreilyä. (Harjoituskuva.) Kuva: Jarmo Kontiainen/ arkisto

Esitystaide on parhaimmillaan sitä, että katsoja tulee yllätetyksi esimerkiksi esityksen sisällön, aiheen käsittelytavan, esiintyjien ominaisuuksien tai esityksen estetiikan vuoksi. Nykyteatteri Vera Audentia yllättää etenkin sillä, kuinka läheiseksi ja kouriintuntuvaksi esiintyjien ja yleisön kohtaaminen voi muodostua.

Monitaiteinen esityskokonaisuus Tullaan siksi, miksi meidät on tarkoitettu käsittelee isojen kysymysten kautta naisen kehoa: Kuinka sitä on kohdeltu? Mikä sitä on muokannut? Ja miksi omakuva on vino?