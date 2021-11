Aloitteleva muotisuunnittelija Eloise (Thomasin McKenzie) joutuu outojen tapahtumien keskipisteeseen Edgar Wrightin jännärissä Last Night in Soho.

Brittiläinen Edgar Wright tunnetaan monista nostalgiahenkisistä elokuvista, olipa kyseessä niin kutsuttu Cornetto-trilogia (Shaun of the Dead, Hot Fuzz, The World’s End) ja Baby Driver. Olipa hän hilkulla myös filmata Ant-Manin Marvel Studiolle, mutta tarinaan liittyvät erimielisyydet Marvel-pomo Kevin Feigen kanssa saivat hänet lopulta väistymään projektista. Viime aikoina Edgar Wright on ilmaissut mielenkiintonsa myös James Bond -elokuvan ohjaamiseen tulevaisuudessa.

Last Night in Soho on monella tapaa mielenkiintoisin Wrightin tähän mennessä ohjaamista projekteista. Sitä on verrattu kummitustarinaan ja muun muassa Dario Argenton Suspiriaan. Jo ennakkoon ohjaaja sanoi tekevänsä tällä elokuvallaan kunnianosoituksen kauhugenrelle.