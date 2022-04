Budapest/Helsinki

Arvi Savolainen taipui Bulgarian Kiril Miloville 97-kiloisten EM-finaalissa sunnuntaina. Kuva: UWW

Suomen ja Lahden Ahkeran harteikas niskanvääntäjä Arvi Savolainen paini 97-kiloisten EM-hopeaa sunnuntaina Unkarin Budapestissa. Bulgarian Kiril Milov kukisti Savolaisen finaalissa pistein 4–1. Kyseessä on Savolaisen ensimmäinen arvokisamitali aikuisten tasolla.

Savolainen ehti ennen ensimmäistä aikuisten arvokisamitaliaan kerätä pärekopallisen eri ikäluokkien arvomitaleja. Niistä kirkkaimman ja merkityksellisemmän Savolainen paini Budapestissa, kun hän otti vuonna 2019 alle 23-vuotiaiden MM-kultaa.

Savolaisesta on kehkeytymässä maailmanluokan painija. Hän on väkevä, ketterä, kestävä ja taitava. Savolainen siirtyi finaalissa 1–0-johtoon, kun Milov komennettiin mattoon.

Bulgarialainen nousi toisella kolmen minuutin jaksolla tasoihin työntämällä Savolaisen matolta ulos. Milov siirtyi johtoon, kun Savolainen komennettiin mattoon. Sen jälkeen Milov vyörytti kaksi lisäpistettä.

Päävalmentaja tyytyväinen kahteen mitaliin

Suomen saldo EM-paineista oli kaksi mitalia, sillä Konsta Mäenpää otti lauantaina pronssia 130 kilon sarjassa. Mitalit ovat suomalaisten ensimmäiset aikuisten EM-tasolta kolmeen vuoteen. Elias Kuosmanen ja Petra Olli painivat EM-pronssit vuonna 2019 Bukarestista.

Päävalmentaja Juha Lappalainen oli tyytyväinen kahteen mitaliin. Lappalaisen mieltä silti hieman painoi se, että kulta olisi ollut otettavissa.

– Bulgarian Milov oli ehkä hitusen nälkäisempi kuin Arvi. Milovilla on aiemmalta ajalta kaksi arvokisahopeaa, ja hän päätti ikään kuin väkisin kirkastaa ne nyt. Olen kuitenkin varma, että Arvin aika tulee vielä, eikä siihen mene kauan, Lappalainen sanoi.

Lappalainen sanoi bulgarialaisen rytmittäneen painiaan Savolaista paremmin. Vastustaja oli Lappalaisen mukaan myös vähän Savolaista tarkempi.

Edellisen kerran kaksi suomalaismiestä on ollut kreikkalais-roomalaisessa painissa EM-mitaleilla samoissa kisoissa 20 vuotta sitten, kun Marko Yli-Hannuksela ja Juha Ahokas saavuttivat pronssia 2002.

"Mitalini on mannaa myös valmentajille"

Savolaisen ja Mäenpään mitalit eivät tulleet olankohautuksella. Molemmat ovat tehneet runsaasti raakaa työtä menestykseensä.

Tuore EM-pronssimies Mäenpää on Ilmajoelta. Ilmajoella ja monella muulla eteläpohjalaisella paikkakunnalla ei pääse painia pakoon. Paini on lakeudella urheilun lisäksi eräänlaista olemiskulttuuria.

Konsta Mäenpää, mikä merkitys menestymiseesi on sillä, että Ilmajoella on vahva ja menestyksekäs painiperinne?

– Onhan sillä. Tuntuu siltä, että mitalini on mannaa myös valmentajille. Sepolla (Yli-Hannuksela) on jo meneillään kolmas aalto Ilmajoen Kisailijoiden painijoiden arvokisamenetykseen, Mäenpää sanoi.

Mikä painissa on parasta?

– Painihan stressaa, etenkin kisat stressaavat. Kisoissa on koko ajan paineen alla. Kaikki vapautuu voittoon. Voittaminen on vaan niin kivaa. Parasta painissa on siis voittaminen ja se, että suoriutuu tekemisestään hyvin, Mäenpää kertoi.