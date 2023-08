Tullisalin artistikoordinaattori Jani Suopangin mukaan artistien backstage-vaatimukset ovat muuttuneet terveellisempään suuntaan. Rap-artisti Gettomasa esiintyi Tullisalissa joulukuussa 2022. Kuva: Mirko Siikaluoma

Alkoholijuomat kuuluvat yhä artistien backstage-toiveisiin, mutta niiden määrä on viime vuosina vähentynyt, kertoo oululaisen Tullisalin artistikoordinaattori Jani Suopanki.

– Riderit ovat yleisesti menneet terveellisempään suuntaan. Alkoholin määrä on vähentynyt ja tilalle on tullut palauttavia juomia ja hedelmiä. Viinin osalta toiveena on usein luomutuotteita, Suopanki kertoo viime vuosien trendeistä.