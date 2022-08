Ensimmäistä kertaa järjestettävä Artic Food Festival alkaa torstaina 1. syyskuuta Makuseikkailulla Oulun alueen ravintoloissa ja kahviloissa.

Makuseikkailussa on mukana kymmenen ravintolaa ja kahvilaa, jotka ovat suunnitelleet tapahtumaa varten enintään seitsemän euroa maksavan annoksen. Osa annoksista on suolaisia, osa puolestaan makeita. Kilpailuannokset on suunniteltu Artic Food Lab -tuotemerkin kriteereitä mukaillen.

Annokset ovat ostettavissa ravintoloissa syyskuun ensimmäisellä viikolla torstaista lauantaihin. Aukioloajat löytyvät tapahtuman verkkosivuilta sekä mobiilisovelluksesta.

Makuseikkailussa ovat mukana ravintolat Zivago, Magnolia Coffee & Bakery, Winebar Kurkela, Tähtitornin kahvila, Chocosomnia, Ravintola Torilla, Pub Kummeli, KISE Bar & Kitchen, Hagia Sofia ja Cafe Aitta9.

Ravintolat ovat löydettävissä mobiilisovelluksen avulla, jonka lataamiseen julkaistaan ohjeet elokuun lopulla Artic Food Festivalin verkkosivuilla.

Annoksista löytyy muun muassa friteerattua haukea Oulujärveltä, puolukkaista saaristolaisleipää, kylmäsavuporoa, kotimaisia sesongin sieniä sekä premium-suklaata oululaisella tervalla sekä kuusenkerkällä.

Artic Food Festival on osa Oulun Päiviä.