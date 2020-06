Árpád Kovács on ollut aiemminkin julkisuudessa. Kuva: Pekka Peura

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo on antanut kirjallisen huomautuksen Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kansainvälisen työn pastori Árpád Kovácsille.

Hiippakunta käsitteli asiaa tiistaina 16. kesäkuuta tuomiokapitulin istunnossa.

Viime viikolla tuli julkisuuteen tieto Kovácsin kuulumisesta yhtenä perustajana ääriryhmä Oulun anarkistiliittoon. Hämmennystä herätti myös kuva, jonka järjestö julkaisi Facebook-sivullaan.

Siinä kasvonsa peittänyt mies esitteli rynnäkkökivääriä. Kovács sanoo, että hän itse ei ole kuvassa, mutta ase on hänen.

Keskitalon mukaan hän on käynyt piispan kaitsentavirkaan kuuluvan henkilökohtaisen keskustelun Kovácsin kanssa.

Kirjallisessa huomautuksessaan piispa muistuttaa, että papilla on muiden kansalaisten tavoin oikeus kuulua laillisiin yhdistyksiin ja toimia niissä. Papin tulee Keskitalon mukaan kuitenkin pidättäytyä sellaisesta toiminnasta, joka herättää huolta turvallisuudesta tai on omiaan syömään papin uskottavuutta kaikkien seurakuntalaisten palvelijana. Väkivaltaan yhdistettävä tekeminen on tällaista.

Piispa tuo esiin myös Kovácsin vuonna 2017 Ylelle antaman lausunnon, jonka mukaan hän on sekä agnostikko että ateisti, ja että Jumalan olemassa olo on hänelle yhdentekevää.

Piispa kirjoittaa: "Papilla voi muiden kristittyjen tapaan olla uskon epäilyjä. Niissä on kuitenkin kyse eri asiasta kuin ateismissa, joka on ideologinen näkemys siitä, ettei Jumalaa ole olemassa. Pappi ei voi sanoa olevansa ateisti joutumatta ristiriitaan tunnustuksessa pysymisvelvoitteensa kanssa. Sanoessaan olevansa ateisti ja, että kysymys Jumalan olemassaolosta on yhdentekevä, pappi julkisesti julistaa ja edistää kirkon tunnustuksen kanssa ristiriidassa olevaa oppia."

Huomautus jatkuu: "Kehotan pastori Kovácsia vakavasti ottamaan huomioon edellä antamani ohjeet ja käyttäytymään pappisvirkaan soveltuvalla tavalla sekä pitäytymään opetuksessaan ja kannanotoissaan kirkon tunnustuksessa ja pappislupauksessaan."

Keskitalo kehottaa Kovácsin lähiesimiestä, tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherraa Satu Saarista ohjaamaan Kovácsin toimintaa annettujen ohjeiden mukaiseksi.

Juttua muokattu 16.6. klo 16.42. Muutettu otsikosta ja tekstistä sana varoitus huomautukseksi. Lisätty huomautuksen sisältöä.





Juttua päivitetään.