Tunnelma Enontekiön kirkonkylällä Hetassa on odottava ja jännittynyt. Mitä ihmettä ensi viikolla tapahtuu? Vai tapahtuuko juuri mitään?

On enää reilu viikko suuren sotaharjoituksen alkuun.

Täällä sitä on odotettu jo kuukausia. Vaikka kukaan ei tiedä, mitä on luvassa, kaikki tietävät, että edessä on jotain, mitä ei ole näillä main ennen nähty.

Puolustusvoimat on ilmoittanut marssittavansa Enontekiön kuntakeskukseen ja ympäröiviin maastoihin jopa 8 000 sotilasta. He ovat osa suurta, 20 000 sotilaan kansainvälistä Nato-harjoitusta, jota Norja johtaa.

Suomi on tietysti mukana, tällä kertaa ensimmäistä kertaa liittouman jäsenmaana.