Arkkipiispa Tapio Luoma ei ole koskaan nähnyt omin silmin, että joku olisi polttanut Raamatun. Äärimmäinen teko ei häntä kuitenkaan ainakaan henkilökohtaisesti mitenkään suuremmin loukkaisi.

Enemmänkin se saisi kysymään, millaiset kokemukset ovat ylipäätään saaneet jonkun osoittamaan niin syvää vastenmielisyyttä kristinuskoa kohtaan.

– Tiedän sellaista tapahtuneen. Kiinnostaisi päästä sen taustalle: mitä kenties hyvinkin kielteisiä kokemuksia tuolle ihmiselle on tullut kristinuskosta, millaista opetusta hän on saanut, ja miksi hänelle on ylipäätään muodostunut sellainen mielikuva.

Ruotsi ja Tanska ovat joutuneet islamilaisten maiden arvosteluryöpyn kohteiksi, kun maan lainsäädäntö on sallinut Koraanin julkisen polttamisen tai tärvelyn.

– Koraanin asema on islaminuskossa hiukan erilainen kuin Raamatulla kristinuskossa. Pyhyydestään huolimatta Raamattu on kuitenkin kokoelma kirjoituksia, jotka ovat ihmisen kielen sanoilla kirjoitettu aikanaan papyrukselle ja sitten paperille, Luoma muistuttaa.

– Islaminuskossa Koraani on vielä enemmän Jumalan inkarnoituma, osa Jumalaa, ja se on esineenä pyhä toisella tapaa kuin meille Raamattu.