Koivurannan kahvila oli Liina Putkosen lapsuuskoti kuusi vuotta 1980-luvun alussa. Tässä Oulujoen rannassa hän on sisaruksineen pulahtanut veteen monet kerrat. Luonnonvesissä uiminen on hänelle edelleen mielipuuhaa, ympäri vuoden. Myös nykyinen koti Espoon Nuuksiossa on veden äärellä.

Kuva: Annika Ollanketo