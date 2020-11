Toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio vastaa Arinan toiminnasta vuoden 2021 loppuun, sitten hän jää eläkkeelle. Kuva: Jarmo Kontiainen

Osuuskauppa Arina on aloittanut uuden toimitusjohtajan etsimisen, sillä nykyinen toimitusjohtaja, kauppaneuvos Veli-Matti Puutio on siirtymässä eläkkeelle ensi vuoden lopussa.

Puutio on luotsannut Arinaa vuodesta 2002 lähtien.

– Kehitys on ollut 2000-luvulla vaikuttavaa. Arina on investoinut palveluihin yli 600 miljoonaa. Työntekijöitä on reilun tuhannen sijasta 3 000 ja omistajia reilun 60 000 sijasta jo yli 170 000. Vuosimyynti ylitti miljardin ja omistajahyödyt ovat viisinkertaistuneet. Kaikki tämä on saatu aikaan yhdessä arinalaisten ammattilaisten kanssa. Nyt kun Arinan strategia ja suunta on selkeä seuraaviksi vuosiksi, käytän mahdollisuuden siirtyä seuraavaan elämänvaiheeseen, kommentoi Puutio.

Arina on käynnistänyt seuraajahaun hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Pikkaraisen johdolla.

– Toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio vastaa Arinan toiminnasta vuoden 2021 loppuun. Uusi, Arinan historian 10. toimitusjohtaja, ottaa vetovastuun vuoden 2022 alusta, kommentoi Pikkarainen.