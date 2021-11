Raahe

Eri puolueiden valtuutetut Niilo Ojala, Matti Honkala. Marko Salmela ja Pekka Poukkula ovat hämmentyneitä ja ihmeissään kaupunginjohtajan avoimesta kirjeestä ja hyökkäyksestä Tarja Ollanketoa vastaan. Kuva: Vesa Joensuu

Raahen kaupunginjohtaja Ari Nurkkalan julkaisema avoin kirje on saanut Raahen päättäjiltä ihmettelevän vastaanoton. Nurkkalan mukaan Raahen kaupungissa on käynnissä häiriökäyttäytymisen kulttuuri ja hän syyttää epäasiallisuudesta etenkin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tarja Ollanketoa (vas.). Nurkkalan mukaan virkamiesten vaihtuvuus on suoraa seurausta häiriökäyttäytymisestä ja pelon ilmapiiristä, joka kaupungin työntekijöiden keskuudessa vallitsee.

Kaupungin virkailijoiden kova vaihtuminen huolestuttaa myös luottamushenkilöitä, mutta puhelukierroksella ryhmien edustajille ei tullut vahvistusta sille, että vika olisi Nurkkalan mainitsemissa asioissa.