Striimikeikka ei Apocalyptican perustajajäsenen Eicca Toppisen mukaan juuri eroa televisioiduista tai radioiduista keikoista. Hän sanoo, että kameroille soitettaessa keikan dynamiikka on erilainen kuin perinteisellä livekeikalla, koska energia nousee silloin kokonaan musiikista. Kuvassa sellistit Toppinen ja Paavo Lötjönen soittamassa Pyhä Unplugged -festivaalilla vuonna 2015. Kuva: Anu Jormalainen / arkisto

Raskasta rockia selloilla jo neljännesvuosisadan soittaneen helsinkiläisyhtye Apocalyptican yhdeksäs pitkäsoitto Cell-O istuu hyvin kaoottiseen nykymaailmaan.

Yhtyeen tuore Ashes Of The Modern World -kappaleen video on ankea tulevaisuuskuvaus, joka tuo kaukaisesti mieleen esimerkiksi 1970-luvun alun Apinoiden planeetta- tai Mad Max -elokuvien ahdistavat maailmat.