Kalevan uudeksi vastaavaksi päätoimittajaksi on valittu Lapin Kansan nykyinen päätoimittaja Antti Kokkonen.

Kalevan hallitus on kutsunut Kokkosen tehtävään. Hän aloittaa toimituksen johdossa 18. syyskuuta.

Antti Kokkosta luonnehditaan kokeneeksi journalistiksi. Hän on työskennellyt uransa alkuvaiheessa myös Kalevassa. Kuva: Jussi Leinonen

Paikka vapautui, kun nykyinen päätoimittaja Sanna Keskinen siirtyy tamperelaisen Aamulehden vastaavaksi päätoimittajaksi.

Kuusamossa syntynyt Kokkonen on kokenut pitkän linjan journalisti ja työskennellyt Kaleva Median omistaman Lapin Kansan päätoimittajana vuodesta 2009.

Ennen tätä hän on työskennellyt keskeisissä journalistisissa tehtävissä muun muassa Helsingin Sanomissa, Ylessä ja Kalevassa. Kokkonen on myös toiminut median itsesäätelyelimen Julkisen sanan neuvoston varapuheenjohtajana.

Hän on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri.

Kokkonen on juuri oikea henkilö johtamaan Kalevan toimitusta muuttuvassa mediakentässä, sanoo Kaleva Median toimitusjohtaja Juha Laakkonen.

– Antti Kokkonen on kokenut journalisti, joka tunnetaan niin Pohjois-Suomessa kuin valtakunnan tasolla. Hänellä on kiistattomat ansiot paikallisen median johtamisesta ja digitaalisen transformaation edistämisestä Lapin Kansassa. Kokkonen tuntee toimintaympäristön ja yhtiön erinomaisesti. Hänellä on selkeä käsitys siitä, miten Kalevan kehittämistä pitää jatkaa, Laakkonen sanoo.

Kokkonen on työskennellyt aiemmin Kalevassa vuosina 1989–1997 muun muassa taloustoimittajana sekä 1999–2001 toimituspäällikkönä.

Vuosina 2004–2008 Kokkonen toimi Helsingin Sanomien politiikan toimituksen esihenkilönä, josta hän siirtyi Lapin Kansan johtoon.

Kokkonen muuttaa syksyn aikana Ouluun.

Hän jatkaa samalla toistaiseksi Lapin Kansan vastaavana päätoimittajana. Seuraajan rekrytointi Rovaniemelle aloitetaan välittömästi.