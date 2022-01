Antti Kangas on soittanut muun muassa yhtyeissä 2–7 miehen trio ja Autiomaa. Soittohommien kautta hän alkoi äänittämään musiikkia ja on nyt täysverisen studion omistaja Jäälissä. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Lähellä Jäälin keskusta vilkkaan Kuusamontien kupeessa komeilee vanha, pieni puutalo. Keskeisestä sijainnista huolimatta se on vähän niin kuin kaikelta piilossa. Ulkonäöstä ei voi erehtyä: talo on joskus on ollut kansakoulu, myöhemmin ala-aste, mutta ei enää vuosikausiin.

Kun astuu sisään, koulumaisuus ei tule heti mieleen. Eteisestä seuraavaa huonetta hallitsee valtava miksauspöytä, ja tilan täyttävät muut äänitysvempaimiksi arvattavat laitteet. Toisissa huoneissa on kitaroita, vahvistimia ja rummut. Jäälin vuonna 1932 rakennettu vanha koulu on vuodessa kokenut muodonmuutoksen täysimittaiseksi äänitysstudioksi, Studio Vanhatieksi.