Antibioottiresistenssi uhkaa terveysturvallisuutta

Korona laittoi politiikan asialistan uusiksi ja hallituksen ja eduskunnan työn painopiste on ollut kriisin hoidossa. Kuitenkaan Suomen ja maailman isot haasteet eivät ole kadonneet mihinkään. Ilmasto- ja ympäristökriisi sekä köyhyys ja eriarvoisuus ovat edelleen keskeiset ihmiskuntaa haastavat asiat.

On tärkeää, että Suomen hallitus on ottanut koronakriisin hoitamisessa huomioon myös nämä näkökulmat. Koronapäätöksissä on huomioitu vähävaraiset esimerkiksi toimeentulotuen väliaikaisella korotuksella sekä maksuttomien kasvomaskien jakelulla. Yksi koronaelvytyksen painopiste ovat ilmastoviisaat hankkeet.