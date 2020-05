Antellin lounasruokaloissa on varauduttu torjumaan koronan leviämistä. Arkadiankadulla Helsingissä oli tiistaina keskipäivällä väljää. Kuva: Mauri Ratilainen

Antell on pitänyt pohjoisessa henkilöstöravintolan auki pankin, sairaalan, kaivoksen ja valtionhallinnon viraston yhteydessä. Toimitusjohtaja Tomi Lantto kertoo, että yhtiön sadasta ravintolasta noin 70 on kiinni koronan vuoksi.

Poikkeustilalaki on sallinut vain sopimusasiakkaille varatut henkilöstöravintolat sekä take away -myynnin. Sellainen on Oulussa Pohjola Sairaalan yhteydessä toimiva Hyve.