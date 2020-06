Pika-aituri Annimari Korte kellotti Lahdessa kauden avauskisassaan huippuajan 12,84. Kuva: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Pika-aituri Annimari Korte yllätti iloisesti sekä itsensä että paikalla olleet yleisurheilufanit Lahden Uusi Alku -kisoissa sunnuntaina. Korte paineli illan toisessa 100 metrin aitojen startissaan huippuajan 12,84. Myötätuulta oli sopivasti 1,1 metriä.

Aika on Kortteen uran kolmanneksi paras.

– Yleensä en pidä kännykkääni mukana lähtöpaikalla, mutta nyt katsoin viisi minuuttia ennen starttia, mikä on maailman kärkitulos. Se oli 12,94, ja totta kai halusin juosta sen alle, Korte naureskeli tyytyväisenä.

Suomen ennätyksen (12,72) haltijalla ei ollut suuria tavoitteita ennen Lahden kilpailua.

– Tavoite oli juosta alle 14 sekuntia. Olen harjoitellut viime aikoina paljon. Sen lisäksi takareiteni on ollut tulehtunut, joten aika maltillisin mielin lähdin kisaan.

Kortteen jatkosuunnitelmat ovat selvät. Seuraava koitos odottaa jo torstaina Norjassa.

– Tämän kesän tavoite on juosta useissa kilpailuissa sellaisia 12,8-alkuisia aikoja. Yksi iso unelmani on ollut jo pitkään juosta 12,5:n pintaan. Nyt unelma on muuttunut tavoitteeksi, Korte naulasi.

Miesten 3 000 metrillä Topi Raitanen runttasi vain seitsemän sadasosan päähän ennätyksestään ajalla 7.52,89.

– Jänis (Panu Jantunen) veti alkuun todella hyvin. Alkukauden tavoitteena on hakea nousujohteisia kisoja. Tämä kisa kertoi siitä, että perustasoni on mennyt eteenpäin, Raitanen sanoi.

Raitanen tunnetaan kovana kilpailijana, joka syttyy totisista ratakamppailuista.

– Kaipaan mies miestä vastaan -kahinaa viimeiselle kierrokselle. Takahampaita on vaikea löytää, kun yksin taistelee aikaa vastaan.

Urheilijoilla on ollut uuvuttavan pitkä harjoituskausi. Nyt kun kilpailuita saa taas järjestää – olkoonkin, että poikkeusjärjestelyin – se on saanut myös Raitasen piikkareihin vipinää.

– Kiva juttu oli tietysti se, että katsomossa oli muitakin hurraamassa kuin isovanhemmat. Oman koutsin väliajat kuuli takasuoralla jopa liiankin kuuluvasti. Totta kai kaipaan sitä, että katsomoon virtaa lisää porukkaa. Silloin meikäläinenkin syttyy ihan uudella tavalla, Raitanen korosti.

Oulun Pyrinnön pikakiiturin Eetu Rantalan kauden avaus sadalla metrillä kulki aikaan 10,69. Ajalla irtosi voitto kolmen juoksijan kisassa.