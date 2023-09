Ääripää-Annikki.

Niin Outi Hytönen kuvailee värikästä lappilaiskirjailijaa Annikki Kariniemeä tuoreessa elämäkertateoksessaan Kairojen kosmopoliitti.

Tamperelainen Hytönen kuuli ensimmäisen kerran Annikki Kariniemestä opiskellessaan kirjallisuutta yliopistossa. Lapin kirjallisuuden kurssilla luettavana oli Poro-Kristiina, Kariniemen esikoisromaani.

– Se oli aivan erilainen, mitä olin aiemmin lukenut.

Myöhemmin Hytönen löysi antikvariaateista muita teoksia.

– Kirjoissa puhuttiin Kevitsasta, Juutuasta ja muista Lapin paikoista. Tarinat lumosivat.

Paljon Lapissa reissanneelle Hytöselle moni kirjojen paikoista oli entuudestaan tuttu.

Rosa Liksomin Everstinna oli lopullinen sysäys perehtyä Kariniemen elämään. Liksom otti romaaninsa raameiksi Kariniemen elämäntarinan ja persoonallisuuden.

– Vaikka teos on fiktiota, Everstinna on määrittänyt kuvan, joka ihmisillä Kariniemestä nykyään on varsinkin Etelä-Suomessa.