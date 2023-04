Annika Saarikko aikoo harkita omaa asemaansa puheenjohtajana kevään kuluessa. Arkistokuva. Kuva: MAURI RATILAINEN

Vaalien selviin häviäjiin lukeutuva keskusta aikoo jäädä suosiolla oppositioon. Keskusta menetti peräti kahdeksan paikkaa ja jäi 23 kansanedustajaan. Voittajaksi rynninyt kokoomus saavutti 48 edustaja

Tiistaina lähetetyssä keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon tiedotteessa todetaan, että vaalituloksesta on vedettävissä vain yksi johtopäätös: keskustan paikka on oppositiossa.

– Takana on kahdeksan vastuun vuotta. Kummankin, keskenään hyvin erilaisen hallituskauden lopputulemana suomalaisten luottamus meihin on laskenut rajusti, Saarikko kirjoittaa.

Keskustan eduskuntaryhmä on historiallisen pieni. Työ luottamuksen palauttamiseksi alkaa Saarikon mukaan välittömästi.

– Tulevien vuosien tehtävä on äänestäjä kerrallaan nostaa Keskusta takaisin suureksi puolueeksi. On aika kirkastaa olemassaolomme merkitys. On katsottava tulevaisuuteen. Käpertyä ei saa.

Entä mikä on puheenjohtajan oma tulevaisuus?

– Omaa asemaani keskustan puheenjohtajana arvioin kevään kuluessa, Saarikko sanoo.