Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho korosti puolueen kuntavaaliavauksessa kuntavaalien vahvaa yleispoliittista merkitystä.

Vajaan parin kuukauden päästä pidettäviin kuntavaaleihin on liitetty yleispolitiikan leima. Vaaleista on haluttu tehdä esinäytös eduskuntavaaleille. Puoluejohtajista erityisesti perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on ollut sitä mieltä, että kuntavaaleissa on kyse myös Sanna Marinin (sd.) viiden puolueen hallituksen jatkosta.

Kansalaiset pitävät selkeästi lähialueidensa asioita kuntavaalien tärkeimpänä teemana. Taloustutkimus kysyi Lännen Median pyynnöstä kansalaisilta, onko äänestäminen tärkeämpää yleispoliittisten vai paikallisten asioiden takia. Haastatteluun vastasi 1 006 henkilöä.