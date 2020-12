Lapinkuvista ja -tarinoista tunnetun Andreas Alarieston syntymästä tulee tässä kuussa kuluneeksi 120 vuotta. Sodankylän vanhassa kunnantalossa sijaitsevan Museo-Galleria Alarieston ovet avautuvat yleisölle pitkän säpissäolon jälkeen.

Jyrkät portaat johtavat talon päädystä toiseen kerrokseen. Sinne on noussut pieni kahvio ja museokauppa. Avarassa galleriatilassa on Alarieston syntymää juhlistava Sinne tahdon mennä -näyttely. Sen on koonnut Alarieston kummityttö Tuula-Maija Magga-Hetta.