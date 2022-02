Helsinki

Venäjä on tuonut kalustoaan Ukrainan rajan lähelle. Kuvassa sotilaat harjoittelevat Rostovin alueella Venäjällä tammikuussa. Kuva: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S

Yhdysvallat kertoi viikonloppuna tiedustelutietojensa perusteella Ukrainan elävän nyt vaaran viikkoa, ja Venäjän hyökkäyksen riski Pekingin olympialaisten viimeisen viikon aikana on koholla. Samoilla linjoilla on Ulkopoliittisen instituutin tutkija Eoin McNamara, joka pitää merkkejä huolestuttavina.

– Pidän riskitasoa nyt kohonneena, ottaen huomioon Venäjän joukkojen asettelun, sotilaallisen pääsyn Valko-Venäjälle sekä joukkojen vahvistukset Ukrainan itärajalla, McNamara kertoo STT:lle.

McNamaran mukaan Venäjän on pian päätettävä, aikooko se ryhtyä sotatoimiin Ukrainan rajalle kerätyillä joukoillaan.

– Nämä joukot on tuotu kotitukikohdistaan tilapäisiin asemiin, joissa he harjoittelevat. Suurten joukkojen tilapäinen leirintä ja harjoittelu ovat pitkään jatkuessaan pahaksi taistelutahdolle ja suorituskyvylle taistelukentällä.

Myös Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijaupseeri, kapteeni Antti Pihlajamaan mukaan joukkoja on vähintäänkin ryhdyttävä kierrättämään pian, jos Venäjä aikoo jatkaa painostustaan rajalla.

– Joukkoja on tuotu muista osista Venäjää, ja niille on tehtäviä ja käyttöä sielläkin. Missä se raja menee, milloin sitä pitää alkaa tehdä, niin tuskin se ihan tällä viikolla tai ensi viikolla on, mutta ei tämä voi kuukausikaupalla voi jatkua, Pihlajamaa sanoo.

Viime viikon perjantaina Der Spiegel -lehti kertoi Yhdysvaltain kertoneen Nato-liittolaisilleen saaneensa haltuun Venäjän suunnitelman hyökkäyksestä Ukrainaan keskiviikkona.

Ukrainan rajalla ristiriitaisuuksia

McNamaran mukaan kuva tilanteesta Ukrainan rajoilla on edelleen osin ristiriitainen, ja merkkejä sekä hyökkäyksen puolesta että sitä vastaan voi löytää. Yhtenä merkkinä siitä, ettei hyökkäystä olisi tulossa, on joukkojen määrä. Vahvistuksista huolimatta Venäjän keräämien sotavoimien ei uskota riittävän koko Ukrainan tai edes suuremman alueen valtaamiseen.

Rajalla on jo pidempään ollut yli 100 000 Venäjän sotilasta ja paljon raskasta taistelukalustoa, mutta koko luku ei koostu eturivin hyökkäysjoukoista, vaan sisältää myös esimerkiksi lääkintäjoukot ja muut tukiyksiköt. Joidenkin arvioiden mukaan tukijoukot laskuista vähentämällä varsinaisia hyökkäysjoukkoja Venäjällä olisi Ukrainan rajan tuntumassa noin 50 000–70 000 sotilaan verran, minkä ei uskota riittävän suuren luokan hyökkäykseen.

– Useimmat analyytikot ovat silti yhtä mieltä siitä, että olemme siirtyneet uuden riskialttiuden vaiheeseen, McNamara sanoo.

Antti Pihlajamaan mukaan Venäjän toimintakyky on kaiken aikaa kasvanut Ukrainan rajan tuntumassa, mutta on mahdoton sanoa, onko tämä viikko sen todennäköisempi hyökkäykselle kuin ensi viikko.

– Sosiaalisen median ja uutisten perusteella on selvää, että kaiken aikaa alueelle on tuotu lisää joukkoja ja niitä on siirretty lähemmäs rajaa. (...) Kyky on kaiken aikaa lisääntynyt erittäin poikkeuksellisella tavalla, mutta paljon vaikeampaa on arvioida sitä tahtoa, eli halua käyttää sitä valmiutta, Pihlajamaa sanoo.

Diplomatian raiteet näyttävät Pihlajamaan mukaan olevan yhä auki, ja Venäjäkin haluaa pitää kaikki vaihtoehtonsa avoimina. Pitempiaikaisen ratkaisun löytymiseen konfliktissa hän ei kuitenkaan usko.

– Seuraava etappi on vain konfliktin uusi vaihe, ei mikään ratkaisu.