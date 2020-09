Ruotsalainen Alfa Laval on ruotsalainen konepajayhtiö, joka on tehnyt ostotarjouksen suomalaisesta Neleksestä. Kuva: ANATOLY MALTSEV

Konepajayhtiö Valmetin sulautumisehdotus venttiilejä valmistaman Nelesin kanssa ei ollut yllätys, sanoo Inderesin analyytikko Antti Viljakainen.

– Tätä vääntöä Neleksestä on käyty heinäkuusta lähtien, kun ruotsalainen Alfa Laval teki ostotarjouksensa Neleksestä. Valmet on suhtautunut ostotarjoukseen kriittisesti ja tämä kirje on jatkumoa yhtiön reaktioille, Viljakainen sanoo.

Ruotsalainen Alfa Laval kertoi kesän alussa 1,7 miljardin euron arvoisesta ostotarjouksesta. Neleksen hallitus on puoltanut tarjousta, mutta tarjousmenettely on vielä avoin ja se umpeutuu 22. lokakuuta.

Vain hetkeä ennen ostotarjousta Neles irroitettiin Metsosta omaksi yhtiökseen.

Nelesin suurin omistaja eli Valmet on suhtautunut ostotarjoukseen alusta alkaen varsin kriittisesti.

– Heti ruotsalaisten ostotarjouksen jälkeen Valmet lisäsi omistustaan Neleksestä ostamalla yhtiön osakkeita. Nyt Valmetin omistusosuus yhtiöstä 29,5 prosenttia.

Valmet voisi pian torpata ostotarjouksen

OP-ryhmän analyytikko Anssi Raussi kommentoi tilannetta Twitter-tilillään todeten, että Alfa Lavalin ostotarjouksen läpimenolle on heikot mahdollisuudet.

– Alfa Laval edellyttää, että se saa kaksi kolmas osaa Neleksen osakkeista, ja tämän päivän tiedon mukaan Valmetilla on jo 29,5 prosenttia, joten Valmet on jo hyvin lähellä asemaa, jossa se pystyy jo yksin torppaamaan Alfa Lavalin ostotarjouksen, Raussi analysoi päivän talousuutista.

Ei syytä pukeutua painitrikoisiin

Lämmönvaihtimia, pumppuja ja venttiileitä valmistavan Alfa Lavalin ostotarjous on nähty jopa Suomi-Ruotsi-maaotteluna.

Viljakainen ei itse pukisi "painitrikoita vielä päälle", vaan näkee yrityskaupan syyt muualla kuin kahden naapurimaan välisessä yrityskilpailussa.

– Maailmantalous on jo ennen koronaa ollut hitaassa kasvussa, joten yritystoiminnan kasvattaminen on vaikeaa. Hitaan talouskasvun lisäksi yrityskauppojen tekemistä tukee se, että yrityslainoja saa matalalla korolla. Tärkeintä on kuitenkin, että Neles on laatunsa osoittanut yhtiö houkuttelevalla toimialalla, mikä tietysti kiinnostaa ostajia, Viljakainen sanoo.

Valmet ei ole kertonut Nelekselle lähettämässään kirjeessä tarkemmin, mitä yhtiön fuusioehdotus tarkoittaa. Valmet ei ole avannut sitäkään, minkä suuruisesta kaupasta olisi kysymys.

– Tässä tilanteessa osakkeenomistajien on vaikea vertailla Valmetin tekemään ehdotusta ja Alfa Lavalin tarjousta keskenään. Se jää vielä nähtäväksi, mitä Valmet todellisuudessa tarjoaa, Viljakainen sanoo.

Neleksen hallituksen puheenjohtaja Jukka Moisio on ollut tarjouksesta vaitonainen. Helsingin Sanomien haastattelussa hän totesi, että ehdotusta käsitellään hallituksessa mahdollisimman nopeasti.